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نتنياهو: إسرائيل لها حرية التصرف في سوريا
2018/06/03 | 18:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لتل أبيب الحق الكامل في التصرف بحرية في سوريا من أجل الدفاع عن أمنها، مشددا

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