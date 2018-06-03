امانة بغداد تدعو لترشيد استهلاك الماء الصافي

2018/06/03 | 18:48

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(المستقلة)..



قالت امينة بغداد ان جميع مشاريع امانة بغداد لإنتاج الماء الصافي تعمل بشكل جيد وهناك تعاون مع وزارة الكهرباء لاستثنائها من القطع المبرمج.

ونقلت مديرية العلاقات والاعلام عن امينة بغداد قولها ان “شحة المياه التي تحصل في بعض المناطق سببها التجاوز على الخطوط والشبكات وان ملاكات امانة بغداد تنفذ حملات مكثفة لازالتها وايضا ازالة مواقع غسل السيارات غير المرخصة”

واضافت ان ” مستوى المياه في نهر دجلة سيكون ضمن المسموح لديمومة مشاريع تنقية المياه وتجهيزها للمواطنين وامانة بغداد تحرص على تقديم نوعية مياه جيدة كما دعت المواطنين الى ترشيد استهلاك الماء الصافي لاسيما خلال فصل الصيف “.

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