بدء مقايضة نفط كركوك مع ايران

2018/06/03 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بدأ العراق بمقاضية نفط حقول محافظة كركوك مع إيران بنفط إيراني للتسليم عبر موانئ جنوب العراق "بنفس الكمية وبنفس المواصفات".وأفادت وكالة الانباء الايرانية {ارنا} نقلا عن بيان قالت انه لوزارة النفط، بأن "عملية مقايضة نفط مدينة كركوك مع إيران بدأت بعد حل مشكلة النقل بين الطرفين".وأشارت الى ان "وزارة النفط نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد تقريراً اشارت فيه إلى أن شاحنات النفط العراقي القادمة من مدينة كركوك دخلت إلى الأراضي الإيرانية لتفريغ حمولتها في خزانات مدينة {درة شهر}" غرب ايران.وأشار التقرير إلى أن "الشاحنات نقلت من كركوك حتى الآن بين 30 إلى 60 ألف برميل من النفط الخام لتوفير قسم مما تحتاجه المصافي الإيرانية".يذكر إن عقد المقايضة النفطية بين العراق وإيران تم توقيعها على قاعدة {CIF} والتي تلزم البائع تكاليف النقل والتأمين.وكان العراق قد أعلن في التاسع من كانون الأول الماضي عن توقيع اتفاق مع إيران لتصدير النفط من حقول كركوك بمعدل 30 إلى 60 ألف برميل يوميا باستخدام الشاحنات بشكل مؤقت لحين تنفيذ أنبوب للنفط يربط بين البلدين بالمنطقة الشمالية للعراق.وقد يحل خط الأنابيب المزمع محل خط التصدير الحالي من كركوك عبر تركيا والبحر المتوسط.وقال وزير النفط جبار اللعيبي إنه وبموجب الاتفاق فسيتم نقل "حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير".وشمل إتفاق العراق وإيران على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم عبر موانئ جنوب العراق "بنفس الكمية وبنفس المواصفات".وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ فرضت القوات الامنية السلطة الاتحادية على المحافظة وحقولها النفطية في 16 من تشرين الأول الماضي.ويعد حقل كركوك أحد حقول النفط المهمة في العراق، إذ تشير التقديرات إلى أن احتياطي الحقل يقارب 10 مليارات برميل من النفط من النوعية الجيدة، وتبلغ الطاقة القصوى لانتاج الحقل مليون برميل يوميا، لكن متوسط الانتاج خلال الأعوام القليلة الماضية تراجع كثيرا حتى انخفض إلى نحو 150 ألف برميل في اليوم فقط.وتبلغ الطاقة الإنتاجية للعراق في الوقت الحالي نحو 4.8 مليون برميل يوميا في حين يصل الإنتاج الفعلي إلى نحو 4.4 مليون برميل يوميا تماشيا مع اتفاق دول أوبك لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار.انتهى

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