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الأردن... دعوات للإضراب بسبب قانون
2018/06/03 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مجلس النقباء في الأردن تنظيم إضراب عام، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على عدم سحب الحكومة الأردنية مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي طرحته على البرلمان، بعدما تسبب في احتجاجات واسعة.

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