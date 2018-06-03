الأردن... دعوات للإضراب بسبب قانون

2018/06/03 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النقباء في الأردن تنظيم إضراب عام، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على عدم سحب الحكومة الأردنية مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي طرحته على البرلمان، بعدما تسبب في احتجاجات واسعة.

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