البرلمان العراقي يدعو نظيره التركي الى تأجيل ملء سد

2018/06/03 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي للصحفيين اليوم الأحد أن البرلمان العراقي سيبعث برسالة عاجلة إلى البرلمان التركي يدعوه فيها إلى تأجيل ملء سد إليسو لمدة ثلاثة أشهر.وأشار حمودي الى تشكيل وفد تفاوضي برلماني وزاري لزيارة تركيا والاتفاق على ذات الموضوع ، إضافة لتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية وعلى أعلى الأطر والمستويات.وكان وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي أكد خلال استضافته في مجلس النواب اليوم الأحد أن تركيا خالفت اتفاقات التنسيق المشترك بين البلدين بخصوص تخزين المياه في سد إليسو الذي أقامته تركيا على مجرى نهر دجلة ، وأضاف الجنابي خلال مناقشة أزمة نقص منسوب المياه بنهر دجلة في البرلمان العراقي أن اتفاقات كانت بين العراق وتركيا والتنسيق المسبق لتأجيل ملء السدود إلا بعد التشاور والاتفاق مع العراق ، لكن الجانب التركي بدء بملء السدود في الأول من آذار الماضي، مشيرا الى أن نصف إيرادات المياه لنهري دجلة والفرات في العراق تعتمد على الجارة تركيا.انتهىم .

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