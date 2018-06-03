لماذا لا تشكل الروبوتات خطرا على البشرية؟

2018/06/03 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

أكد خبراء من جامعة أكسفورد أن الذكاء الاصطناعي يعتمد بدرجة كبيرة على الإنسان، وأن الروبوتات تقوم بدورها التقني فقط.

وقال أستاذ أنظمة المعلومات البريطاني نايجل شادبولت، إن “الروبوتات لن تقاتل الناس ولن تحاول إبادة النوع البشري”.

وبحسب العالم البريطاني، سيتم دمج الروبوتات مع البشر في بيئتهم وسوف تعتمد على الناس بشكل كبير وتتعلق بهم.

وأشار شادبولت إلى أن موضوع تهديد الجنس البشري من جانب الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة ونشاط في أفلام هوليوود فقط.

وأكد شادبولت أن الحديث حول التهديد الخطير الذي يشكله الذكاء الاصطناعي يرتبط بجهل العمليات التقنية وبعدم فهم العلم الكامل لاتجاه تطوير مزيد من الذكاء الاصطناعي.

وأضاف العالم أن الروبوتات المنزلية، والتي تعتبر التهديد الرئيس للناس، ستثير تعاطف أصحابها وستتحول إلى أحد أفراد الأسرة.انتهى 25 ت

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