(واع) تنشر نتائج امتحانات التعليم العام والمسرع لطلبة السادس الابتدائي

2018/06/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاحد، نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الابتدائي بمنطقة الرصافة الثالثة في بغداد والخاصة بـ”التعليم العام”، و”التعليم المسرع” للعام الدراسي (2017 ـ 2018).رابط نتائج التعليم العام : https://drive.google.com/drive/folders/1we-oLL2rlg1zrfvvk67k1Kbb4SLJGb0K رابط نتائج التعليم المسرع : https://drive.google.com/open?id=1aDBdM6pdJP_tF7cN4HzHxOsdu77E_mGM

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