2018/06/03 | 19:08

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استشهاد مدني وإصابة ثلاثة بانفجار ناسفة في الحسينية | موازين نيوز

الأحد 19/09/1439 هـ - الموافق 03/06/2018 م ، الساعة 07:08 مساءً (بغداد)، 04:08 PM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2018-06-03 الساعة 18:42 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوزافاد مصدر امني، الأحد، بان مدنياً استشهد واصيب ثلاثة اخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الحسينية شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/موازين نيوز /، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سوق شعبية وسط منطقة الحسينية شمالي العاصمة بغداد، ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة ثلاثة اخرين بجروح مختلفة".وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت الوصول اليه، فيما تم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي والمصابين لمستشفى قريب".وتشهد العاصمة بغداد بين الحين والأخر أوضاعاً أمنية متردية بانفجار عبوات ناسفة مستهدفة المدنيين، فضلا عن عمليات سرقة.انتهى 29

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