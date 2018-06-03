مجلس النواب: سنطلب من أنقرة تأجيل أملاء “إليسو” ثلاثة أشهر

2018/06/03 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد اعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، عن توصيات المجلس الخاصة بازمة مجلس النواب، فيا طالب الحكومة بأن تكون اللجنة العليا المشكلة لازمة المياه في حالة “طوارئ” مستمرة لحين انهاء الازمة تماما في كل انحاء العراق.وذكر بيان لنائب رئيس المجلس همام حمودي، وتلقته “الرشيد نيوز”، ان “النائب الاول لرئيس مجلس […]

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