قتيل وثلاثة مصابين بانفجار عبوة داخل سوق شعبية شمالي بغداد

2018/06/03 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر في الشرطة، الاحد، بان مدنيا قتل واصيب ثلاثة اخرون بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق شعبي شمالي بغداد.يشار الى ان العاصمة بغداد تتمتع باستقرار امني نسبي الا انها تشهد بين فترة واخرى خروقات امنية بمناطق مختلفة منها.

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