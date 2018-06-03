ادارة ليفربول تحدد موقفها من رحيل كلوب الى ريال مدريد

2018/06/03 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن إدارة نادي ليفربول ترفض التفاوض مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد بخصوص الاستغناء عن كلوب لأنها لا ترى من هو أفضل منه لقيادة الريدز في الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن إدارة ليفربول برئاسة الثنائي جون هنري وتوم فيرنر رفضت في الأشهر الماضية عرضًا من بايرن ميونخ للحصول على خدمات كلوب الذي سوف يتكرر مع عرض ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي يثق في كلوب الذي غير من عقلية ليفربول في السنوات الثلاث الماضية، رغم خسارته لقب دوري أبطال أوروبا.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن كلوب ذاته سوف يرفض فرصة قيادة ريال مدريد الذي حرمه من لقب التشامبيونزليج بجانب استقراره وعلاقته الرائعة في الريدز وتأسيسه مشروعه الخاص.

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