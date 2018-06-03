2018/06/03 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ان على الكورد في بلاده عدم البحث عن دولة كوردية.كلام اردوغان جاء في كلمة بمدينة ديار بكر كبرى المدن الكوردية في تركيا.وقال "ستبقى لغتنا التركية اللغة الرسمية للبلاد وقيمتها لا تختلف عن قيمة اللغة الكوردية".واضاف "لا تحاولوا البحث عن دولة للأكراد لأن دولتهم هي الجمهورية التركية".والكورد في تركيا يزيد عددهم على 15 مليون نسمة، أي 20% من سكان البلاد،والمحافظات ذات الغالبيّة الكورديّة، تقع في شرق وجنوب شرق تركيا ويطلق عليها الكورد اسم كوردستان تركيا، او كوردستان الشماليّة، اعتماداً على ان اتفاقيّة سايكس – بيكو، قسّمت كوردستان الى أربعة أجزاء.وحاربت أنقرة لمدة ثلاثة عقود تمردا مسلحا لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني الذين يطالبون بحكم ذاتي أكبر في جنوب شرق تركيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان من ديار بكر: لاتحاولوا البحث عن دولة كوردية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان من ديار بكر: لاتحاولوا البحث عن دولة كوردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).