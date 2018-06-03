الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


شكور يخطف تعادلا قاتلا للنجف من فريق الحسين
2018/06/03 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ خطف مهاجم فريق النجف لكرة القدم فرحان شكور، اليوم الاحد، تعادلا قاتلاً من فريق الحسين، وخرج الفريقان بثلاثة اهداف لكل منهما.وجرى اللقاء بين الفريقين على ارضية ملعب التاجي في العاصمة بغداد، لحساب الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز.وسجل اهداف فريق الحسين حسين عبد الواحد "هدفان" في الدقيقتين الثانية والرابعة، وعلي صباح في الدقيقة 45 .في حين سجل اهداف النجف محمد حمدكو في الدقيقة 42 ومصطفى ناظم في الدقيقة 54 وفرحان شكور في الدقيقة 92 من زمن اللقاء.ورفع التعادل رصيد فريق الحسين الى 27 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق النجف الى 47 نقطة.وكانت مباراة الفريقين في المرحلة الاولى من الدوري قد انتهت بالتعادل السلبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكور يخطف تعادلا قاتلا للنجف من فريق الحسين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكور يخطف تعادلا قاتلا للنجف من فريق الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مدن وملاعب المونديال جاهزة لاستضافة مباريات البطولة
⋙ المفوضية: ننتظر حسم المحكمة الاتحادية لقرار مجلس النواب بشان الانتخابات
⋙ رسالة مرعبة من فريق ترامب إلى مولر
⋙ قانوني:القضاء الدولي لن يقف مع العراق بشأن المياه الا بموافقة تركيا
⋙ مقتل مدني وجرح خمسة آخرين بانفجار عبوة داخل سوق شمالي بغداد
بالفيديو والصور
⋙ ليس كل ما يذاع ويقال صحيحاً.. بالفيديو: بن سلمان يظهر برفقة نجله في قصر مقرن !
⋙ فيديوجراف- ما أفضل دول العالم لأصحاب المشروعات الناشئة؟
⋙ بالصورة.. هادي العامري يلتقي السفير الأميركي
الأكثر شيوعا