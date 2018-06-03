شكور يخطف تعادلا قاتلا للنجف من فريق الحسين

2018/06/03 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خطف مهاجم فريق النجف لكرة القدم فرحان شكور، اليوم الاحد، تعادلا قاتلاً من فريق الحسين، وخرج الفريقان بثلاثة اهداف لكل منهما.وجرى اللقاء بين الفريقين على ارضية ملعب التاجي في العاصمة بغداد، لحساب الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز.وسجل اهداف فريق الحسين حسين عبد الواحد "هدفان" في الدقيقتين الثانية والرابعة، وعلي صباح في الدقيقة 45 .في حين سجل اهداف النجف محمد حمدكو في الدقيقة 42 ومصطفى ناظم في الدقيقة 54 وفرحان شكور في الدقيقة 92 من زمن اللقاء.ورفع التعادل رصيد فريق الحسين الى 27 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق النجف الى 47 نقطة.وكانت مباراة الفريقين في المرحلة الاولى من الدوري قد انتهت بالتعادل السلبي.

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