2018/06/03 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:حقق المنتخب البرازيلي، اليوم الاحد، فوزاً مهماً على نظيره الكرواتي، بهدفين مقابل لا شي، في اطار الاستعدادات لمونديال روسيا 2018.حيث كان ملعب الانفيلد مسرحاَ للمباراة، فيما سجل اهداف السامبا في الشوط الثاني البديل الناجح نيمار عند الدقيقة 70، وفرمينيو في الوقت بدل الضائع.

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

يشار الى ان المنتخب البرازيلي سيختتم استعدادته لمونديال روسيا امام النمسا في الـ10 حزيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تهزم كرواتيا تحضيراً لمونديال روسيا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تهزم كرواتيا تحضيراً لمونديال روسيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).