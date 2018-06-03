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البرازيل تهزم كرواتيا تحضيراً لمونديال روسيا
2018/06/03 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:حقق المنتخب البرازيلي، اليوم الاحد، فوزاً مهماً على نظيره الكرواتي، بهدفين مقابل لا شي، في اطار الاستعدادات لمونديال روسيا 2018.حيث كان ملعب الانفيلد مسرحاَ للمباراة، فيما سجل اهداف السامبا في الشوط الثاني البديل الناجح نيمار عند الدقيقة 70، وفرمينيو في الوقت بدل الضائع.

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يشار الى ان المنتخب البرازيلي سيختتم استعدادته لمونديال روسيا امام النمسا في الـ10 حزيران.

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