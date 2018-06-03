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🔴 توني كروس يصل الي معسكر المُنتخب الاسباني
2018/06/03 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – وصل توني كروس ( لاعب الريال ) اليوم الي معسكر المُنتخب الالماني و ذلك من أجل الاستعداد من أجل خوض نهائيات كأس العالم في روسيا

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