نيمار يعود للمشاركة بالمباريات بعد غياب 109 يوم

2018/06/03 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترعاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان أخيرًا للمشاركة في مباريات كرة القدم بعد شفاؤه من اصابته الأخيرة.

نيمار كان قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل امام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة.

النجم البرازيلي شارك في مواجهة منتخب بلاده اليوم أمام كرواتيا كبديل في بداية الشوط الثاني لفيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي.



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نيمار تغيب لمدة 109 يوم عن الملاعب منذ المباراة التي حقق فيها ريال مدريد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للفريق الباريسي.

النجم البرازيلي من المتوقع له أن يقود منتخب بلاده للوصول لأبعد دور ممكن في كأس العالم المقبلة والتي تنطلق هذا الشهر في روسيا.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ذكرت أن نيمار جاهز للمشاركة في المباريات الأخيرة لسان جيرمان في الموسم الماضي لكنه فضل المحافظة على نفسه من الإصابة من اجل المونديال.





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