2018/06/03 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

دعا سكان قضاء مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، الاحد، الى حل مجلس القضاء لعدم قدرته على ادارة المدينة ومعالجة تلكؤ المشاريع الخدمية وارتفاع اسعار المولدات الاهلية بشكل غير مسبوق .

وقال المواطن محمد الدليمي لمراسل وكالة الـ/ المعلومة/ ان “اهالي مدينة الفلوجة يطالبون الحكومة المركزية بحل مجلس القضاء على خلفية فشله في ادارة المدينة منذ تعينهم لحد هذه الساعة، حيث لم يقدموا الحلول الناجعة لإعادة اعمار وتأهيل العديد من المشاريع الخدمية المتضررة جراء العمليات الارهابية”.

واضاف ان “اهم شيء تم تحقيقه من قبل اعضاء المجلس هو حصولهم على المقاولات للمشاريع الخدمية رغم ان معظم اعضاء المجلس لا يمتلكون شهادات علمية تؤهلهم لمراقبة هذه المشاريع وليس انجازها”.

وبين الدليمي ان “مجلس مدينة الفلوجة فشل في اصدار قرار يلزم اصحاب المولدات الاهلية من تخفيض سعر الامبير 17 الف دينار الذي اقرمن قبل اصحاب المولدات ووافق عليه المجلس ايضا دون النظر الى الوضع المعيشي الصعب لسكان المدينة وهو سعر مبالغ فيه”، لافتاً الى ان “القوات الامريكية هي التي جاءت بهذه المجالس التي تعد حلقة وصل زائدة وعلى الحكومة المركزية الغاءها وتحويل ميزانيتها الى اعمار المشاريع الخدمية”.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكان الفلوجة يدعون الى حل مجلس القضاء لفشلة في ادارة المدينة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكان الفلوجة يدعون الى حل مجلس القضاء لفشلة في ادارة المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).