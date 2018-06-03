مجلس الأمن الوزاري يتخذ قرارات لتأمين مياه الشرب والزراعة

2018/06/03 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقش المجلس الوزاري للامن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ظاهرة شحة المياه في العراق.وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "المجلس استمع الى ايجاز عرضه وزير الموارد المائية تضمن خطة معالجة الشحة المائية المتوقعة للصيف الحالي، كما تم الاطلاع على انعكاس التغييرات المناخية على مستوى ايراد المياه، بالاضافة الى آثار الاجراءات المتخذة في دول الجوار وبالاخص بدء المباشرة بملء سد اليسو في تركيا".وأضاف ان "المجلس اتخذ القرارات اللازمة بشأن تعزيز الامن المائي خلال فترة الصيف الحالي، حيث تم الاتفاق على تأمين الحصص المائية بما يلبي حاجة المواطن من مياه الشرب والزراعة مع مراعاة ترشيد استهلاك المياه".ووجه المجلس الوزاري "الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات ووزارة الزراعة ووزارة المالية وامانة بغداد والجهات الامنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة شحة المياه".ولفت البيان الى "عرض التطورات الحاصلة في تجهيز الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المواطن".وأكد المجلس الوزاري "على ضرورة التزام مجالس المحافظات بالحصص المقررة وعدم التجاوز على الطاقة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية بين محافظات البلد".انتهى

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