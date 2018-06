2018/06/03 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاحد، شحة المياه وأزمة الكهرباء، فيما وجه الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة الازمة.

وذكر مكتب العبادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني ع لمناقشة ظاهرة شحة المياه في العراق، حيث استمع المجلس الى ايجاز عرضه وزير الموارد المائية تضمن خطة معالجة الشحة المائية المتوقعة للصيف الحالي”.

واضاف “كما تم الاطلاع على انعكاس التغييرات المناخية على مستوى ايراد المياه، بالاضافة الى آثار الاجراءات المتخذة في دول الجوار وبالاخص بدء المباشرة بملء سد اليسو في تركيا”، مشيرا الى ان “المجلس اتخذ القرارات اللازمة بشأن تعزيز الامن المائي خلال فترة الصيف الحالي، حيث تم الاتفاق على تأمين الحصص المائية بما يلبي حاجة المواطن من مياه الشرب والزراعة مع مراعاة ترشيد استهلاك المياه”.

ووجه المجلس بحسب البيان “الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات ووزارة الزراعة ووزارة المالية وامانة بغداد والجهات الامنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة شحة المياه”.

ولفت البيان انه “تم عرض التطورات الحاصلة في تجهيز الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المواطن”، مؤكدا على “ضرورة التزام مجالس المحافظات بالحصص المقررة وعدم التجاوز على الطاقة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية بين محافظات البلد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للأمن الوطني يوجه باتخاذ اجراءات لمعالجة ازمة المياه والكهرباء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للأمن الوطني يوجه باتخاذ اجراءات لمعالجة ازمة المياه والكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).