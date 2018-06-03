العراق وإيران يعلنان بدء تنفيذ اتفاقية مبادلة النفط الخام

2018/06/03 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ العراق وإيران تنفيذ اتفاقية مبادلة النفط الخام بينهما، بعد حل المشكلات اللوجستية العالقة، التي ستحصل بموجبها بغداد على شحنات نفط خام إيرانية في حين تستقبل إيران كميات من النفط العراقي في مصافيها.

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