“الامن الوطني” يناقش تقارير أزمتي المياه والكهرباء ويوصي بـ”الترشيد”

2018/06/03 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاحد، ان المجلس الوزاري للأمن الوطني أطلع على تقارير الوزارات المعنية بشحة المياه وأزمة الكهرباء، مضيفة ان المجلس وجه الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة الازمة.وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام […]

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