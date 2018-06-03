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اعتقال اربعة مطلوبين بتهمة
2018/06/03 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني في ديالى، الاحد، باعتقال اربعة مطلوبين بتهمة "الارهاب" احدهم من الموصل في عملية جرت شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية مشتركة اعتقلت اربعة مطلوبين بتهمة الارهاب في عملية جرت في محيط ناحية جبارة (90كم شمال شرق بعقوبة)".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "احد المعتقلين من اهالي الموصل".وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين بتهم "ارهابية" وجنائية خلال الاشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة، بحسب مصادر امنية.

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