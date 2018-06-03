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فيديو| خبير اقتصادي يوضح كيفية اختيار أغلى وأرخص مدن العالم في التكلفة
2018/06/03 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تصدرت مدينة زيورخ قائمة أكثر المدن غلاء في العالم بينما تصدرت العاصمة المصرية القاهرة قائمة الأقل كلفة في المعيشة حول العالم بحسب بحيث جديد نشرته مجموعة يو بي إس السويسرية العالمية لإدارة الثروات، وتأتي العاصمة دبي في قائمة الدول الأغلى عربيا تليها المنامة، للمزيد من التفاصيل مع جاسم عجاقة الخبير الاقتصادي مع الإعلامية يارا حمدوش.

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