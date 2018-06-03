اومتيتي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2023

2018/06/03 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أعلن رسميًا نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاحد، عن تمديد تعاقد لاعب الدولي الفرنسي "صامويل أومتيتي" مدافع الفريق.وذكر بيان للبلوغرانا تابعته "الغد برس"، إن "النادي قد توصل إلى اتفاق مع " أومتيتي" لتمديد بقاءه داخل قلعة "الكامب نو" حتى عام "2023.

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وأشار إلى أن "لاعب أولمبيك ليون الفرنسي السابق، سيوقع على العقود غدًا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت إسبانيا، وبعد ذلك سيتحدث لوسائل الإعلام.يُذكر أن المدافع صاحب الـ"24" عامًا يُعد من الركائز الأساسية تحت قيادة المدرب "إرنستو فالفيردي" المدير الفني للنادي الكتالوني؛ حيث شارك في 40 مباراة في الموسم المنقضي بمختلف المسابقات، وسجل هدف وحيد.

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