مودريتش : الفوز بدوري الابطال 4 مرات في 5 سنوات امر تاريخي

2018/06/03 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – تحدث لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش لشبكة BT عن الفوز بدوري الابطال قائلا: “الفوز بدوري ابطال أوروبا 4 مرات في 5 سنوات امر تاريخي ، ولا اعرف ان كان بإمكان احد تكرار هذا الإنجاز ، ويُمكن ان يطلقوا علينا لقب السلالة الحاكمة”.

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