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ليبرون جيمس يسعي لمعادلة السلسلة
2018/06/03 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يسعى نجم الكافالييرز الملك ليبرون جيمس في المباراة الثانية في سلسلة نهائي الدوري الامريكي لكرة السلة لكسب تعادل قد يبقي امال فريقه قائمة بعد خسارتهم في المواجهة الاولى خارج ملعبهم

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