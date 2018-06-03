ليبرون جيمس يسعي لمعادلة السلسلة

2018/06/03 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى نجم الكافالييرز الملك ليبرون جيمس في المباراة الثانية في سلسلة نهائي الدوري الامريكي لكرة السلة لكسب تعادل قد يبقي امال فريقه قائمة بعد خسارتهم في المواجهة الاولى خارج ملعبهم

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