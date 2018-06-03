محمد صلاح يطمئن جماهير منتخب مصر قبل المونديال

2018/06/03 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتربعث النجم المصري محمد صلاح برسالة طمأنينة لجماهير المنتخب المصري قبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة.

جاء هذا في صورة نشرها النجم المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

صلاح ظهر وهو يقوم بالتمرن على كتفه الذي كان قد تعرض للإصابة فيه خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.



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النجم المصري كتب رسالة طمأنينة للجماهير قبل انطلاق المونديال بأيام واكتفى بكتابة كلمتان: "شعور جيد".

Good feelings...



pic.twitter.com/Jhyd2kYVKI

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 3, 2018صلاح كان قد تعرض للإصابة في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بسبب تدخل عنيف من سيرخيو راموس.

جدير بالذكر أن النجم المصري من المتوقع أن يشارك في كأس العالم بصورة طبيعية لكن موقفه من الظهور في المباراة الأولى لم يتحدد بعد.





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