العراق وإيران يبدأن مبادلة نفط كركوك

2018/06/03 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) يوم الأحد إن العراق وإيران بدأتا مبادلة النفط الخام في إطار صفقة بين البلدين، مشيرا إلى أن المشاكل اللوجستية تم حلها.

وبموجب الصفقة، يجري نقل الخام من حقل كركوك في شمال العراق بالشاحنات إلى إيران، التي ستستخدم النفط في مصافيها وتصدر كمية مماثلة من خامها نيابة عن بغداد من الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج.

وذكر شانا أن من المقرر نقل ما بين 30 ألفا و60 ألف برميل يوميا من خام كركوك بالشاحنات إلى دره شهر في جنوب شرق إيران.

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