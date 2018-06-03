الامن الوطني يوجه باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة شحة المياه

2018/06/03 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بعداد]وجه مجلس الامن الوطني في اجتماعه الذي عقد، اليوم الاحد، برئاسة حيدر العبادي الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة شحة المياه.وذكر بيان لمكتب العبادي، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان" الاجتماع الوزاري للامن الوطني، خصص لمناقشة ظاهرة شحة المياه في العراق، حيث استمع المجلس الى ايجاز عرضه وزير الموارد المائية تضمن خطة معالجة الشحة المائية المتوقعة للصيف الحالي".وأضاف" كما تم الاطلاع على انعكاس التغييرات المناخية على مستوى ايراد المياه، بالاضافة الى آثار الاجراءات المتخذة في دول الجوار وبالاخص بدء المباشرة بملء سد اليسو في تركيا، واتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن تعزيز الامن المائي خلال فترة الصيف الحالي، حيث تم الاتفاق على تأمين الحصص المائية بما يلبي حاجة المواطن من مياه الشرب والزراعة مع مراعاة ترشيد استهلاك المياه".وتابع ان" المجلس وجه الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات ووزارة الزراعة ووزارة المالية وامانة بغداد والجهات الامنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة شحة المياه" .وأشار الى" عرض التطورات الحاصلة في تجهيز الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المواطن واكد المجلس على ضرورة التزام مجالس المحافظات بالحصص المقررة وعدم التجاوز على الطاقة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية بين محافظات البلد".

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