2018/06/03 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىاعلنت دائرة بيئة محافظة ديالى، الاحد، عن انخفاض معدلات تلوث الانهر داخل المحافظة بنسبة 50%، فيما اشارت الى تنامي وعي الاهالي بخطورة تلويث بيئة الانهر وانعكاساتها في زيادة الامراض والاوبئة.واضاف الشمري، ان "معدلات تلوث الانهر وفق ما لدينا من رصد من خلال الاجهزة المختصة تبين انخفاضها بنسبة 50% خلال النصف الاول من 2018 قياسا بالفترة ذاتها في الاعوام الماضي وهو مؤشر ايجابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيئة ديالى تعلن انخفاض معدلات تلوت الانهر بنسبة 50%) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيئة ديالى تعلن انخفاض معدلات تلوت الانهر بنسبة 50%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).