تعرف على مواصفات مرسيدس “الصامتة”

2018/06/03 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

استعرضت مرسيدس مؤخرا نموذجا جديدا من سيارة كهربائية لا مثيل لها في الأسواق أطلقت عليها “EQ”.

وأهم ما يميز “EQ” وفقا للمصنعين هو عدم إصدار محركاتها لأي ضجيج تقريبا، ما دفعهم لتسميتها السيارة الصامتة، الأمر الذي يوفر للسائق أكبر قدر من الراحة أثناء الرحلة ويسمح له بالاستمتاع بالموسيقى.

والملفت للنظر في هذه السيارة أيضا هو التصميم العصري والأنيق الذي يجعل منها مركبة شبيهة بمركبات الخيال العلمي، فضلا عن الكم الكبير من التقنيات الحديثة في قمرتها والتي تساعد على التحكم بجميع خصائص السيارة، وتمكن منظومات المولتيميديا الموجودة فيها من الاتصال مع مختلف الأجهزة الإلكترونية والذكية.



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