2018/06/03 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دوليأطلق شرطي ألماني النار على رجل في كاتدرائية برلين اليوم الأحد، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال شرطة مسلحين يطوقون المنطقة حول الكاتدرائية، فيما تواجدت سيارتا إسعاف عند مدخل الكاتدرائية وهي مقصد للسائحين في العاصمة الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: “أُطلقت رصاصة في كاتدرائية برلين”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطي ألماني يطلق النار على رجل داخل كاتدرائية برلين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطي ألماني يطلق النار على رجل داخل كاتدرائية برلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).