عمليات بغداد تكشف غداً نشاطات مهمة وعصابات منظمة

2018/06/03 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعلن قيادة عمليات بغداد، غداً الاثنين، نشاطات وصفتها بـ"المهمة جداً".ودعت قيادة العمليات وسائل الاعلام في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "لحضور المؤتمر الصحفي الامني الذي يعقده الناطق باسم العمليات اللواء سعد معن والذي سيعرض نشاطات مهمة جداً وعصابات منظمة، وذلك في مقر قيادة عمليات بغداد الساعة الحادية عشرة ونصف من صباح يوم غد الاثنين".انتهى

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