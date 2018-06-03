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بالفيديو: (واع) تنشر الجلسة التشاورية حول أزمة المياه
2018/06/03 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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