تونس تعتقل أحد القيادات الإرهابية قرب الحدود الجزائرية

2018/06/03 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت أجهزة الأمن التونسية أحد قادة "كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية"، المتهم بالضلوع في عدد من الهجمات الإرهابية، بالقرب من الحدود الجزائرية.

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