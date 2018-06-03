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الجبوري والسفير الإيراني يبحثان المصالح المشتركة بين البلدين
2018/06/03 | 21:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجبوري والسفير الإيراني يبحثان المصالح المشتركة بين البلدين

بغداد/..

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاحد، مع السفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي، المصالح المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقته "عين العراق نيوز"، ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، استقبل سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية أيرج مسجدي".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وسبل تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".

وتابع انه "تم استعراض ابرز التحديات الامنية والسياسية في العراق والمنطقة، والتعاون المشترك بين الطرفين وعلى كافة المستويات".

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