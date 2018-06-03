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عمليات بغداد: 4 جرحى الحصيلة النهائية لتفجير الحسينية شمالي بغداد
2018/06/03 | 21:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، أن تفجير منطقة الحسينية شمالي العاصمة اسفر عن اصابة اربعة مدنيين بجروح طفيفة.

وقالت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “عبوة صوتية في السوق الاولى لمنطقة الحسينية كانت موضوعة اسفل احد البسطيات انفجرت، اليوم، وتسببت باصابة اربعة اشخاص باصابات طفيفة جدا بسبب تطاير بعض المواد نتيجة العصف”.

وكان مصدر امني افاد في وقت سابق من اليوم الاحد بان مدنيا قتل واصيب خمسة اخرون بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق شعبي بمنطقة الحسينية شمالي بغداد.

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