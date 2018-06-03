الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


الاعلام الامني يعلن العثور على كدس للمواد المتفجرة في ايمن الموصل
2018/06/03 | 21:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

اعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الاحد، العثور على كدس للمواد المتفجرة في ايمن الموصل.وذكر الناطق باسم الداخلية، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً‏ على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على كدس يحتوي على اكثر من 400 حاوية مملؤة بمواد متفجرة سريعة الاشتعال، في منطقة حي التنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

يذكر ان مركز الاعلام الامني يعلن، بشكل يومي، العثور على مضافات وانفاق لداعش، اضافة الى مقتل العشرات من الارهابيين في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يعلن العثور على كدس للمواد المتفجرة في ايمن الموصل ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يعلن العثور على كدس للمواد المتفجرة في ايمن الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ كهرباء البصرة تنفذ حملة لرفع التجاوزات وتأهيل المقاييس في عموم المحافظة
⋙ واع / ديالى : انخفاض معدلات تلوث الانهر داخل المحافظة بنسبة 50%
⋙ القبض على “داعشية” في الساحل الأيسر للموصل
⋙ عمليات بغداد توضح انفجار الحسينية
⋙ مؤسسات دينية عراقية تشارك في المعرض السادس والعشرين الدولي للقرآن الكريم في طهران
بالفيديو والصور
⋙ "رامز تحت الصفر" عن ضحيته اليوم: بدأ مسيرته بالتفاهة (فيديو)
⋙ فيديو| مؤسسات حقوقية تطالب بتحقيق دولي في اغتيال رزان النجار
⋙ بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم
الأكثر شيوعا