الاعلام الامني يعلن العثور على كدس للمواد المتفجرة في ايمن الموصل

2018/06/03 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الاحد، العثور على كدس للمواد المتفجرة في ايمن الموصل.وذكر الناطق باسم الداخلية، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً‏ على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على كدس يحتوي على اكثر من 400 حاوية مملؤة بمواد متفجرة سريعة الاشتعال، في منطقة حي التنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

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يذكر ان مركز الاعلام الامني يعلن، بشكل يومي، العثور على مضافات وانفاق لداعش، اضافة الى مقتل العشرات من الارهابيين في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

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