2018/06/03 | 21:32

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عنوان الخبر المرسل:متى ينهض العراق قويا؟ ولمصلحة مَنْ؟ وما المطلوب؟http://www.skypressiq.net/l/37598

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى ينهض العراق قويا؟ ولمصلحة مَنْ؟ وما المطلوب؟) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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