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متى ينهض العراق قويا؟ ولمصلحة مَنْ؟ وما المطلوب؟
2018/06/03 | 21:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى ينهض العراق قويا؟ ولمصلحة مَنْ؟ وما المطلوب؟) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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