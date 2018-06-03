الجبوري ومسجدي يستعرضان ابرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة

2018/06/03 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]استعرض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع السفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي ابرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة.وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان" الجبوري بحث خلال استقباله في مكتبه، مساء اليوم الاحد، ايرج مسجدي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".وأضاف" كما وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وسبل تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".وأشار الى ان" الجانبين استعرضا ابرز التحديات الامنية والسياسية في العراق والمنطقة، والتعاون المشترك بين الطرفين وعلى كافة المستويات".

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