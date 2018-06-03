العثور على “400” حاوية من المواد المتفجرة بإيمن الموصل

2018/06/03 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى – واع عثرت قوة من قيادة شرطة نينوى اليوم الاحد ، على كدس عتاد في منطقة حي التنك بأيمن مدينة الموصل.وقالت وزارة الداخلية في بيان تسلمته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “قوة من فوج طوارئ الشرطة الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى،عثرت على كدس عتاد في حي التنك بإيمن الموصل، مشيرة الى ان […]

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