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بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم
2018/06/03 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغاد: الفرات نيوز} أنجزت الكوادر العاملة في هيأة مواكب التابعة إلى قسم العلاقات العامة في العتبة العلوية المقدسة أعمالها بنشر معالم الحزن والسواد في أرجاء مرقد الأمام علي {ع} وضريحه المبارك إيذاناً ببدء مراسم إحياء ليلة جرحه الأليمة في 19 من شهر رمضان لعام 40 للهجرة.

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