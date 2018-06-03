بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم

2018/06/03 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغاد: الفرات نيوز} أنجزت الكوادر العاملة في هيأة مواكب التابعة إلى قسم العلاقات العامة في العتبة العلوية المقدسة أعمالها بنشر معالم الحزن والسواد في أرجاء مرقد الأمام علي {ع} وضريحه المبارك إيذاناً ببدء مراسم إحياء ليلة جرحه الأليمة في 19 من شهر رمضان لعام 40 للهجرة.

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