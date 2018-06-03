عبوة صوتية تتسبب باصابة 4 اشخاص ببغداد

2018/06/03 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد اصابة 4 اشخاص بانفجار في العاصمة بغداد.وذكر بيان للقيادة، ان عبوة صوتية انفجرت في السوق الاولى لمنطقة الحسينية- شمال شرقي- كانت موضوعة اسفل احدى البسطات.واضاف ان الانفجار تسببت باصابة اربعة اشخاص بشكل طفيف بسبب تطاير بعض المواد نتيجة العصف.

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