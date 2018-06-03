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2018/06/03 | 21:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتبر الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض السورية يحيى العريضي أن الحكومة السورية تعاكس التوجه العالمي لإيجاد حل سياسي في سوريا.

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