2018/06/03 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض السورية يحيى العريضي أن الحكومة السورية تعاكس التوجه العالمي لإيجاد حل سياسي في سوريا.

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