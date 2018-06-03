مطالبات عربية للاعب الدولي

2018/06/03 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان للأمانة العامة للجامعة اليوم الاحد أعرب فيه قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية عن رفضها لمحاولات الكيان الصهيوني إقامة هذا اللقاء الرياضي في ملعب تيدي بمدينة القدس وتحديدا في قرية المالحة ، وهي إحدى القرى الـ500 الفلسطينية التي دُمرت إبان النكبة الكبرى في عام 1948.وطالبت الجامعة العربية وزير التعليم والرياضة الأرجنتيني إستيبان بولريتش والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بـالتراجع عن إقامة المباراة ، مؤكدة أن الكيان الصهيوني يستغلها لأغراض سياسية ليس لها علاقة بالرياضة ، علاوة على إضرارها بحقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في المواثيق الدولية.الى ذلك ، دعا رئيس الاتحاد الكروي الفلسطيني جبريل الرجوب إلى حرق صور لنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال مشاركته بالمباراة المقبلة ، وسلّم الرجوب رسالة احتجاج إلى الممثلية الأرجنتينية في مدينة البيرة بالضفة الغربية ، كما طالب ميسي في تصريح صحفي "بألا يكون جسرا لتبييض وجه الاحتلال".وتابع الرجوب قائلا "اعتبارا من اليوم سنبدأ حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصيا الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية ..سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له وتمزق صوره".انتهىم .

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