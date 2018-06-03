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عشرات النواب الأردنيين يناشدون الملك إقالة الحكومة
2018/06/03 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أدرك النواب بأن قرارات الحكومة الجائرة

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