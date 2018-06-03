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ضبط أكثر من 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة في ايمن الموصل
2018/06/03 | 21:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن ضبط أكثر من 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة في ايمن الموصل”.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فوج طوارئ الشرطة الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً‏ على معلومات دقيقة يتمكن من العثور على كدس يحتوي على اكثر من (( 400 )) حاوية مملوءة بمواد متفجرة سريعة الاشتعال في منطقة حي التنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل”.

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