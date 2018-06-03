2018/06/03 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة نينوى تضبط أكثر من 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة

بغداد/..



تمكنت شرطة محافظة نينوى، الاحد، من ضبط أكثر من 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة في الساحل الايمن لمدينة الموصل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته "عين العراق نيوز"، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً‏ على معلومات دقيقة يتمكن من العثور على كدس يحتوي على اكثر من (400) حاوية".

وأضاف البيان ان الحاويات "مملوءة بمواد متفجرة سريعة الاشتعال"، مبينا انه "تم العثور عليها في منطقة حي التنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".



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