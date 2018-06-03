الكهرباء: تجاوز انتاجنا ١٥٠٠٠ ميغاواط

2018/06/03 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وزارة الكهرباء، أن انتاج العراق اليوم الاحد بلغ أكثر من 15 ميغاواط بزيادة 2000 ميغاواط مقارنة بالعام الماضي.





وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "تمكنت وزارة الكهرباء اليوم الاحد من الوصول الى انتاج بلغ (١٥٠٤٣) ميغاواط، بفترة قياسية".

وأضافت أن "تجاوز الانتاج (١٥ الف) ميغاواط يؤكد ان الوزارة قد تجاوزت (٢٠٠٠) ميغاواط من الانتاج في ذات اليوم من العام الماضي".

وبينت ان "هذا الانتاج سينعكس إيجاباً بزيادة ساعات التجهيز في العاصمة بغداد والمحافظات، وستواصل ملاكات الوزارة عملها لادخال وحدات توليدية جديدة الى الخدمة طيلة ايام شهر حزيران الجاري لرفع القدرة الإنتاجية لمنظومة الكهرباء الوطنية".

وناشدت الوزارة "المحافظات بعدم التجاوز على حصصهم، لتحقيق التوزيع العادل، فضلا عن مناشدتها للمواطنين بعدم الاسراف بالاستهلاك للحفاظ على المنجز وتحقيق تجهيز مرضي في أشهر حمل الذروة الصيفي".

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