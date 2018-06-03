الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


الكهرباء تدعو المواطنين الى عدم الاسراف باستهلاك الطاقة
2018/06/03 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكهرباء تدعو المواطنين الى عدم الاسراف باستهلاك الطاقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تدعو المواطنين الى عدم الاسراف باستهلاك الطاقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تدعو المواطنين الى عدم الاسراف باستهلاك الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ كهرباء البصرة تنفذ حملة لرفع التجاوزات وتأهيل المقاييس في عموم المحافظة
⋙ واع / ديالى : انخفاض معدلات تلوث الانهر داخل المحافظة بنسبة 50%
⋙ القبض على “داعشية” في الساحل الأيسر للموصل
⋙ عمليات بغداد توضح انفجار الحسينية
⋙ مؤسسات دينية عراقية تشارك في المعرض السادس والعشرين الدولي للقرآن الكريم في طهران
بالفيديو والصور
⋙ "رامز تحت الصفر" عن ضحيته اليوم: بدأ مسيرته بالتفاهة (فيديو)
⋙ فيديو| مؤسسات حقوقية تطالب بتحقيق دولي في اغتيال رزان النجار
⋙ بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم
الأكثر شيوعا